Man City : Pep Guardiola défend les dépenses du club

Depuis des années, Manchester City est catalogué comme un club qui dépense des sommes astronomiques lors de chaque mercato. Détenu par les Emirats, le club a évidemment une puissance financière importante mais ce n’est pas le seul. C’est en tout cas ce qu’a tenu à expliquer Pep Guardiola en conférence de presse ce vendredi.

«Tout le monde dépense, tout le monde ! Ici, en Espagne, et partout ! Beaucoup, pas que Manchester City. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Autant nos finances sont correctes, autant l’UEFA l’a prouvé, et maintenant nous attendons la Premier League ce qu’ils vont décider. Manchester City n’est pas le seul à dépenser beaucoup d’argent. On dirait, apparemment, ces dernières années…»