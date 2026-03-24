EdF : les nouveaux numéros des joueurs dévoilés

Les Bleus sont arrivés en terres américaines. Au programme, une grosse tournée médiatique, main dans la main avec Nike, et deux matchs amicaux assez prestigieux, face au Brésil puis contre la Colombie. Et les numéros que vont porter les joueurs pour ces deux rencontres viennent d’être dévoilés.

La suite après cette publicité

On notera ainsi que le numéro 20 de Bradley Barcola a été récupéré par Désiré Doué, alors que le petit nouveau Maxence Lacroix va porter le numéro 17 au dos de son maillot. Le numéro 10 est, sans surprise, toujours propriété de Kylian Mbappé alors qu’Ousmane Dembélé portera encore le 7.