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Coupe du Monde

Argentine : Emiliano Martínez jette un énorme froid sur son avenir

Par Chemssdine Belgacem
3 min.
Emiliano Martinez avec la coupe lors de la cérémonie @Maxppp

Il est difficile de lui reprocher quelque chose. Ce mardi, Emiliano Martínez s’est exprimé sur ses réseaux sociaux après une finale de Coupe du Monde monumentale où il aura réalisé une prestation XXL dans ses buts. Loin de sa provocation habituelle, qui avait fait dégoupiller la France lors de la finale remportée par l’Albiceleste en 2022, le gardien argentin est apparu meurtri et vulnérable après avoir tout donné sur le terrain face à l’Espagne.

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En plein doute sur son avenir avec l’Albiceleste, il a partagé sa détresse sur ses réseaux sociaux et annonce envisager clairement la retraite internationale : « j’ai rêvé qu’on la gagnait à nouveau, j’ai rêvé de la ramener en Argentine et de faire l’histoire une fois de plus. La vérité, c’est que la douleur est difficile à expliquer, il reste à réfléchir à beaucoup de choses, à voir comment continuer d’avancer et si c’est le moment de faire un pas de côté. Je suis tellement désolé, j’ai vraiment fait le maximum pour aider mon pays et mes coéquipiers. »

Pub. le - MAJ le
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