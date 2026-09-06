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Ligue 1

Paris FC : la réaction à chaud de Maxime Lopez après la victoire contre l’OM

Par Aurélien Macedo
1 min.
Maxime Lopez, au Paris FC @Maxppp
Marseille 2-3 Paris FC

Ce dimanche soir, la 3e journée de Ligue 1 nous a offert un joli spectacle avec la victoire 3-2 du Paris FC sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Formé chez les Phocéens et milieu de terrain du Paris FC, Maxime Lopez s’est exprimé au micro de Ligue 1+ après une rencontre spéciale pour lui. Ce dernier a d’ailleurs tenu à valoriser son ancien club.

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«C’était un bon match, on avait envie après le bon match contre Nice de faire un bon match ce soir. On savait que c’est une équipe qui est dure à jouer dans ce stade. Je le connais un peu. Gros match, on ouvre le score direct, on fait une petite erreur ensuite. Ce que j’ai bien aimé, c’est la force de cette équipe. On a su souffrir dans ce match. Les gens ont beau dénigrer cette équipe de l’OM, ça reste une très belle équipe, ça reste un beau match et bravo à tout le monde et Lassine (Sinayoko ndlr) qui met un triplé», a-t-il confié.

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