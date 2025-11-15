Qualifs Euro U19 : la France enchaine face à la Bulgarie

2e journée de cette phase de qualifications à l’Euro U19 et 2e victoire pour l’équipe de France. Après leur large succès 4-0 sur les Îles Féroé mercredi, les hommes de Bernard Diomède ont cette fois battu la Bulgarie 2-1, au terme d’une rencontre plus équilibrée.

La suite après cette publicité

Avec des éléments comme Tylel Tati (Nantes), Khalis Merah (OL), Quentin Ndjantou (PSG) ou encore Tadjidine Mmadi (OM), les Bleuets ont pris un break d’avance dès la première période grâce à El Jamali sur penalty (19e), puis Kana-Biyik (41e). Les Bulgares ont réduit l’écart par Penev (79e). La France mène son groupe avec 5 points d’avance sur son adversaire du jour et la Hongrie, qui défie plus tard dans la journée les Féroé.