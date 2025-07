L’OM s’offre le joli coup Angel Gomes !

L’Olympique de Marseille prépare son grand retour en Ligue des Champions. Et pour bien figurer dans la plus belle des compétitions européennes, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome savent que cela passera par un marché des transferts réussi. Et quand on parle de mercato, on peut faire confiance à Pablo Longoria et Medhi Benatia pour tenter de dénicher des bons coups et des bonnes affaires.

Le duo marseillais s’est mis en quête de joueurs pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. Les deux dirigeants ont vite jeté leur dévolu sur Angel Gomes. Un footballeur qui cochait toutes les cases. Outre ses qualités naturelles, l’Anglaise présentait l’avantage de parfaitement connaître notre chère Ligue 1, depuis son passage à Lille.

Angel Gomes est Marseillais

Là-bas, le joueur âgé de 24 ans a passé 4 saisons. Lors du dernier exercice, il a participé à 18 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 1 assist). En fin de contrat, il n’a pas prolongé l’aventure avec les Nordistes. Courtisé par des clubs de Premier League, il a donné sa préférence à l’OM comme révélé par nos soins le 6 juin. Ce jour-là, nous vous avons indiqué qu’un accord de principe avait été trouvé entre Marseille et Angel Gomes pour un contrat de 3 ans.

Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille vient d’officialiser sa signature jusqu’en juin 2028. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Angel Gomes. Le milieu offensif international anglais de 24 ans s’est engagé avec le club olympien en provenance du LOSC. » Une recrue sur laquelle comptera RDZ pour briller en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.