Équipe de France : Malo Gusto gagne encore des points et met la pression sur Jules Koundé

Malo Gusto a encore marqué des points ce dimanche soir face à l’Azerbaïdjan (1-3). Latéral droit de Chelsea et originaire de Décines-Charpieu à Lyon, il a été pris de vitesse sur l’ouverture du score par Dashdamirov (1-0, 3e), mais a rapidement montré sa résilience et son mental. En effet, à la 17e minute, il a délivré un centre parfait pour Mateta qui a égalisé, puis Gusto a récidivé à la 30e pour Akliouche sur un nouveau centre millimétré. Conquérant dans les duels et très actif offensivement comme défensivement, Gusto a été élu homme du match et noté 7,5 dans nos colonnes. Il aurait même pu inscrire son 1er but avec l’équipe de France si Nkunku n’avait pas contré sa frappe de la main (25e).

La performance de Gusto confirme sa montée en puissance, ainsi que sa capacité à se projeter sur son flanc droit, un point qui le distingue de Jules Koundé. À Chelsea, il a ouvert son compteur en club face à Wolverhampton, soulignant encore un peu plus son début de saison réussi. Dans le système d’Enzo Maresca, il s’impose comme un élément essentiel. Ibrahima Konaté, coéquipier en Bleus et adversaire en Premier League, a loué sa progression en conférence de presse : « je suis extrêmement content pour lui. À Chelsea, il prend de plus en plus de place, il a de l’impact technique et physique sur le terrain. » Buteur à la 30e, sur un caviar de Gusto, Akliouche a, lui aussi, félicité son coéquipier après le match : « Gusto a été très disponible, il a été très intéressant et disponible pour l’équipe, il a toutes les qualités pour apporter avec le groupe et aujourd’hui, on l’a vu ».

Malo Gusto met la pression à Jules Koundé

Cette grande forme du Français de 22 ans met directement la pression sur Jules Koundé, dont le début de saison avec le Barça est bien plus compliqué. Cependant, Didier Deschamps a défendu le Barcelonais en conférence de presse : « je ne m’inquiète pas, c’est un joueur qui a beaucoup joué. Ses performances sont liées au club. Oui, il est moins rayonnant, mais son équipe est moins performante. Il a eu une préparation compliquée, il joue tous les 3-4 jours, mais j’ai confiance en ses qualités. » Même si Koundé reste titulaire indiscutable, Gusto s’impose désormais comme une alternative crédible et gagne réellement du crédit pour le poste de latéral droit en équipe de France.

Avec une concurrence relativement légère sur le flanc droit - Kalulu, Clauss et Pavard – Malo Gusto apparaît dorénavant comme un élément incontournable du groupe France. Son parcours récent, entre Chelsea et les Bleus, montre qu’il peut assumer le rôle de doublure de Koundé tout en apportant une dimension offensive supplémentaire. Lors du dernier rassemblement, le principal intéressé était resté humble, mais ambitieux : « je me sens de plus en plus à l’aise dans le groupe, j’essaie de montrer ce que je peux apporter, donc je fais de mon mieux à chaque match et j’espère y rester. » Grâce à ses performances face à l’Azerbaïdjan et son excellent début de saison à Chelsea, Malo Gusto a presque sécurisé sa place pour la Coupe du Monde 2026.