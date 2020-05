OM : Jacques-Henri Eyraud tenu à distance du groupe ?

Après plusieurs semaines de chaos suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille a retrouvé un peu le sourire. Annoncé partant, André Villas-Boas a finalement indiqué aux dirigeants phocéens qu'il restait à l'OM. Une excellente nouvelles pour les fans du club olympien. Convaincu par ses joueurs, AVB va donc désormais observer ce que lui réservera son président Jacques-Henri Eyraud durant le mercato.

Les relations entre les deux hommes sont plus que froides et selon L'Equipe, JHE risque fort de devoir se tenir éloigné du groupe pour que la deuxième saison du Portugais sur la Canebière se passe du mieux possible. Pour rappel, le président de l'OM se faisait déjà très rare dans le vestiaire marseillais. Vu le déroulé de ces dernières semaines, ce n'est pas près de changer.