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Ligue 1

Lille pense à Martin Terrier

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Martin Terrier @Maxppp

Le mercato du LOSC s’accélère. Après le départ officiel d’Ayyoub Bouaddi à Manchester CIty pour 100 M€, les Dogues doivent gérer celui éventuel de Matias Fernandez-Pardo. Pour rappel, nous vous avons révélé que l’attaquant belge plait en Premier League où Arsenal et Newcastle le courtisent.

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En cas de départ, Lille pourrait se tourner vers un ancien pensionnaire de Ligue 1. Son nom ? Martin Terrier. A 29 ans, le Français évolue au Bayer Leverkusen depuis 2024 et serait partant pour revenir en Hexagone. Rennes avait d’ailleurs pensé à le rapatrier en Bretagne. Cependant, Terrier a encore trois ans de contrat en Allemagne et son salaire reste inaccessible pour le LOSC. La fin du mercato nous réservera-t-elle une surprise ?

Pub. le - MAJ le
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