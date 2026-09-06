La réponse de Luka Modric sur le Ballon d’Or

Luka Modric ne veut pas se mouiller dans la course au prochain Ballon d’Or. Interrogé par AS depuis Milanello (centre d’entrainement de l’AC Milan), le milieu a refusé de désigner son favori alors que plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé, Rodri et Jude Bellingham, sont annoncés parmi les principaux candidats. « Honnêtement, je ne sais pas. Je ne veux citer personne ni dire qui le mérite le plus. Le public votera et décidera du vainqueur. Il y a de nombreux candidats, du Real Madrid et d’autres équipes. On verra bien qui gagnera, je préfère ne pas donner de noms », a expliqué le Croate. Modric sait mieux que quiconque ce que représente cette récompense puisqu’il avait lui-même remporté le Ballon d’Or 2018 en mettant fin à dix années de domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

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Le Croate garde d’ailleurs une immense fierté de ce sacre, qu’il considère comme « la plus grande récompense individuelle qui soit ». Il souligne notamment la difficulté d’avoir réussi à s’imposer face à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ou Karim Benzema, tout en venant d’un pays moins important sur la scène internationale. Modric s’est également montré très élogieux envers les stars actuelles du Real Madrid, particulièrement Jude Bellingham. « Dès le premier jour, j’ai vu quelque chose de différent chez lui », a-t-il confié, estimant que l’Anglais possède l’étoffe d’un leader. Impressionné par sa Coupe du monde et son début de saison, l’ancien Madrilène refuse néanmoins d’en faire publiquement son favori pour le Ballon d’Or.