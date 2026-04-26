Le président de Troyes salue le rôle décisif du City Group dans la montée

Fraîchement promue en Ligue 1 après une victoire nette à Saint-Étienne (3-0), l’ESTAC savoure un retour attendu dans l’élite, au terme d’une saison maîtrisée de bout en bout. Habitué aux allers-retours entre les deux divisions ces dernières années, le club aubois a cette fois affiché une régularité impressionnante, occupant les premières places depuis le début de l’exercice. Invité de l’After Foot sur RMC, son président exécutif Edwin Pindi n’a pas caché sa satisfaction, saluant un groupe performant et constant : « je pense que l’on a mérité cette montée et on mérite d’aller chercher ce titre, qui n’est pas encore complètement validé » Avant d’insister sur la difficulté d’un tel parcours en tête : « quand vous faites une saison à la première place comme ça depuis septembre, c’est très difficile car vous êtes toujours dans la position du chassé… aujourd’hui, cela symbolise la réussite de la saison. »

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Mais au-delà du terrain, c’est aussi le modèle du club qui est mis en lumière. Propriété du City Group depuis 2020, Troyes bénéficie d’un environnement structuré et de ressources élargies. Edwin Pindi a d’ailleurs été très clair sur l’importance de cet actionnaire dans la réussite actuelle : « La présence du City Group est très importante. C’est le travail de tout un club et de notre actionnaire aussi, qui nous apporte beaucoup de moyens. Pas simplement des moyens financiers, mais surtout humains ». Et même plus directement encore : « l’ESTAC ne serait pas là sans le City Group ». Le message est passé.