Menu Rechercher
Commenter 5
CDM

CdM 2026, Brésil : Casemiro est fou d’Endrick

Par Tom Courel
1 min.
Casemiro @Maxppp

Alors que le Brésil s’apprête à jouer le Mondial 2026 à quelques heures d’avion de chez lui, Casemiro était présent en conférence de presse hier. Et le milieu de terrain de Manchester United a évoqué le cas Endrick. La pépite, qui a illuminé le Parc OL cette saison, a en effet été appelée par Carlo Ancelotti et les attentes autour de lui sont nombreuses. Le capitaine de la sélection est sous le charme, mais préfère calmer le jeu avant le lancement de la compétition.

La suite après cette publicité

« Il faut enlever la pression sur Endrick pour la Coupe du monde. C’est un footballeur qui jouera 3 ou 4 Coupes du monde » a indiqué le Mancunien face aux journalistes, avant d’expliquer le rôle des joueurs expérimentés. « Il est jeune et ne doit pas sentir le poids de la sélection. C’est notre responsabilité, les vétérans. Il y a d’autres joueurs qui sont en avance et doivent assumer le rôle de leader. Rayan, Endrick, peuvent le gérer, mais sans cette pression ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Brésil
Man United
Casemiro
Endrick

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Man United Logo Manchester United FC
Casemiro Casemiro
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier