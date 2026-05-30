CdM 2026, Brésil : Casemiro est fou d’Endrick

Alors que le Brésil s’apprête à jouer le Mondial 2026 à quelques heures d’avion de chez lui, Casemiro était présent en conférence de presse hier. Et le milieu de terrain de Manchester United a évoqué le cas Endrick. La pépite, qui a illuminé le Parc OL cette saison, a en effet été appelée par Carlo Ancelotti et les attentes autour de lui sont nombreuses. Le capitaine de la sélection est sous le charme, mais préfère calmer le jeu avant le lancement de la compétition.

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« Il faut enlever la pression sur Endrick pour la Coupe du monde. C’est un footballeur qui jouera 3 ou 4 Coupes du monde » a indiqué le Mancunien face aux journalistes, avant d’expliquer le rôle des joueurs expérimentés. « Il est jeune et ne doit pas sentir le poids de la sélection. C’est notre responsabilité, les vétérans. Il y a d’autres joueurs qui sont en avance et doivent assumer le rôle de leader. Rayan, Endrick, peuvent le gérer, mais sans cette pression ».