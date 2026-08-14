L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée de Zachary Athekame

L’Olympique Lyonnais tient officiellement son nouveau latéral droit. À la recherche d’un renfort dans ce secteur depuis plusieurs semaines, le club rhodanien a annoncé l’arrivée de Zachary Athekame, en provenance de l’AC Milan. Le défenseur suisse de 21 ans rejoint l’OL sous la forme d’un prêt d’une saison, sans option d’achat, et évoluera donc sous les ordres de Paulo Fonseca jusqu’en juin 2027. Une opération qui permet aux Lyonnais de renforcer leur effectif sans engager une dépense importante sur le mercato.

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Toujours contraint par une situation financière délicate, l’OL avait fait du recrutement d’un latéral droit l’une de ses priorités estivales. Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement lyonnaise ont finalement jeté leur dévolu sur Athekame, qui vient apporter une nouvelle solution dans le couloir droit pour épauler le jeune Steeve Kango et dans l’attente de la situation de Ainsley Maitland-Niles, pressenti pour un départ cet été en cas d’une belle offre avant la fin de la fenêtre des transferts.

Un remplaçant pour Ainsley Maitland-Niles ?

International suisse U21 à 17 reprises, le natif de Genève s’est formé à Neuchâtel Xamax avant de poursuivre sa progression aux Young Boys de Berne. Ses performances en Suisse lui avaient permis de rejoindre l’AC Milan en août 2025. Pour sa première saison en Italie, le défenseur a disputé 27 rencontres de Serie A, pour 824 minutes de jeu, avec deux buts et deux passes décisives à son actif. Après la Suisse et l’Italie, Athekame va donc découvrir la Ligue 1 pour tenter de gagner du temps de jeu.

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Bienvenue Zachary ! 🦁 pic.twitter.com/HnIidlVODK — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2026

« L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée du défenseur suisse Zachary Athekame, prêté sans option d’achat par l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2027. International suisse Espoirs à 17 reprises, le défenseur de 21 ans dispose ainsi, malgré son jeune âge, d’une première expérience significative au plus haut niveau. L’Olympique Lyonnais est heureux de pouvoir compter sur Zachary Athekame, dont le profil, alliant vitesse, puissance et polyvalence, offrira de nouvelles possibilités au groupe de Paulo Fonseca », indique le communiqué du club rhodanien.