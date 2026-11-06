Affaire Hamraoui : Aminata Diallo renvoyée devant la justice

Comme le rapporte l’AFP ce vendredi, l’ancienne joueuse du PSG Aminata Diallo a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité de violences et association de malfaiteurs dans l’agression de son ancienne coéquipière Kheira Hamraoui, survenue en novembre 2021. Âgée de 31 ans, elle devra répondre de son implication présumée dans cette affaire qui avait fortement secoué le football français.

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Six autres personnes sont également renvoyées en correctionnelle, dont César Macavala, conseiller sportif de plusieurs joueuses parisiennes, poursuivi pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif. Cette nouvelle étape judiciaire intervient après que le parquet de Versailles avait réclamé un procès contre Aminata Diallo en décembre 2025.