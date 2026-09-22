Mezian Mesloub rend déjà totalement fous le Portugal et l’Algérie

Mezian Soares Mesloub a soigné son entrée. Le 8 mai dernier, le jeune homme de 16 ans a marqué son premier but en Ligue 1 seulement dix-huit secondes après son entrée en jeu lors de la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes. Ce jour-là, le natif de Martigues a offert la victoire 1 à 0 aux Sang-et-Or, qui ont terminé dauphins du PSG. Ce succès avait surtout permis aux Nordistes de se qualifier directement en Ligue des Champions. Sa première réalisation en élite a donc eu une saveur particulière. Surtout pour son père. Un certain Walid Mesloub. Au micro de Ligue 1+, l’ancien joueur de Lorient n’avait pas caché son émotion mais aussi sa fierté. «Je suis très fier, j’étais très ému déjà à sa convocation, mais le voir fouler la pelouse que j’ai eue la chance de fouler avec un tel public, et avec un enjeu derrière… le voir faire ça, très honnêtement, je n’étais pas prêt. Je savais de quoi il était capable, mais je ne pensais pas qu’il allait être aussi précoce.»

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Un talent précoce

Quelques semaines plus tard, le 20 juillet, le conte de fées du jeune footballeur s’est prolongé avec la signature d’un premier contrat pro. « Un pas de plus chez les grands ! Lancé en Ligue 1 McDonald’s lors de la saison 2025/26, Mezian Mesloub (16 ans) s’engage avec le Racing dans la durée. Lensois depuis huit saisons, le milieu offensif « Made in Gaillette » prolonge son histoire avec son club formateur en signant son premier contrat professionnel», pouvait-on lire sur le communiqué de presse des Artésiens. Après avoir fait bonne impression l’an dernier, Mesloub voulait poursuivre sur sa lancée cette année. Dans le groupe, il est resté sur le banc lors du Trophée des Champions remporté face au PSG. Idem lors du carton 5 à 2 face à Auxerre lors de la 1ère journée de Ligue 1. Il est ensuite entré en jeu 1 minute face à Strasbourg avant de retrouver le banc face à Lorient.

Puis, il est entré en jeu 29 minutes face au Sparta Prague en Ligue des Champions. Pour son baptême du feu, il a encore régalé avec une passe décisive et une prestation plutôt convaincante. Dino Toppmöller, qui a été remercié depuis, s’était enflammé. «J’ai déjà un sourire (en parlant de lui). C’est incroyable à 16 ans de montrer ce caractère, cette personnalité, de vouloir tous les ballons. On savait qu’il est un joueur capable d’être très décisif, je crois très fort en lui. Il avait déjà fait une bonne entrée contre Strasbourg.» Après ça, il a enchaîné avec 45 minutes face au Mans et 58 minutes contre Monaco. Utilisé à 4 reprises toutes compétitions confondues (133 minutes de jeu, 1 titularisation), il n’a pas encore ouvert son compteur but cette saison. Mais il a délivré 1 assist. Tout cela fait le bonheur du Portugal, pays de sa mère, qui se frotte déjà les mains avec un tel talent.

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Il est déjà surclassé au Portugal

International U16, puis U17, il a été surclassé et convoqué avec les Espoirs lusitaniens durant cette trêve internationale. Au pays, on s’enflamme déjà pour le crack de 16 ans et 10 mois. C’est le cas d’A Bola. «Le « nouveau Yamal » : le joyau portugais est le fils d’un international… algérien ! Il est né en France. Le père a brillé pour l’Algérie et le fils pourrait faire de même pour le Portugal : Mezian Soares (16 ans) suit les traces de son père, brillant déjà en Ligue des Champions. Il est le grand espoir de l’équipe de Luís Freire (…) Le cas de Mezian Soares est précoce : il a été appelé en équipe nationale à 16 ans, mais avait déjà évolué dans les sélections des moins de 16 et des moins de 17 ans. Mezian Soares, qui peut également jouer pour les équipes nationales française et algérienne, brille au plus haut niveau à Lens — où son père a également joué (entre 2017 et 2020), après avoir quitté Lorient.»

La publication portugaise ajoute : «l’ailier, souvent comparé à Lamine Yamal, est entré dans l’histoire il y a deux semaines lors d’une victoire 3-2 contre le club tchèque du Slavia Prague (au cours de laquelle il a même délivré une passe décisive), devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur portugais à disputer un match de Ligue des champions : à 16 ans, dix mois et deux jours, Mezian Soares n’est devancé que par Dário Essugo qui, en 2021, a fait ses débuts à 16 ans et huit mois, avec le Sporting. Mezian Soares, aux côtés de Flávio Gonçalves et Rafael Nel, fait partie des nouveaux venus dans l’équipe des moins de 21 ans. Cependant, le joueur de Lens se distingue par le fait qu’il est le troisième plus jeune joueur de l’histoire à avoir été appelé en équipe nationale de jeunes, derrière seulement Chalana et Diogo Costa.» Mais Futbol évoque aussi la précocité du Lensois, qui gravit les échelons à vitesse grand V.

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L’Algérie avance ses pions en coulisses

«La sélection de Mezian Soares par Luís Freire pour les prochains matches de l’équipe nationale portugaise des moins de 21 ans a créé la surprise. Le milieu de terrain de Lens est le troisième plus jeune joueur de l’histoire à être convoqué dans cette catégorie d’âge au Portugal et le plus jeune sous l’ère Freire, qui a appelé plusieurs joueurs de moins de 20 ans depuis sa prise de fonction à la tête de l’équipe nationale.» Une sélection où on est également déjà content de pouvoir compter sur lui. C’est ce qu’a expliqué Diogo Sousa (Strasbourg). « Mezian réalise un bon début de championnat. Je suis de près le football français en ce moment. Il mérite d’être ici, comme nous tous, et il est au même niveau que les autres. Il est là pour apporter à l’équipe, pour nous aider, et si tout se passe bien, ce que nous espérons, il nous apportera beaucoup de joie.» C’est ce qu’espère aussi le sélectionneur des U21, Luis Freire. Un coach qui a mouillé le maillot pour consolider sa présence avec le Portugal.

Bien que fan du talentueux Mesloub, il a tenu à calmer le jeu, surtout en ce qui concerne la comparaison avec Lamine Yamal. « Nous avons tendance à vouloir comparer immédiatement les jeunes à quelqu’un et à placer directement le joueur à un niveau énorme. Mezian commence seulement à jouer à Lens.» Il pourrait avoir du temps de jeu lors des matches de qualification à l’Euro 2027. Dans le groupe B, le Portugal est en tête avec 19 points, soit 5 de plus que la République tchèque (14 points); va affronter la Bulgarie (25 septembre), Gibraltar (30 septembre) et la République tchèque (6 octobre). Le Portugal devrait compter sur son joyau. Un bijou précieux et très convoité, puisqu’il peut jouer pour la France mais aussi l’Algérie. La Gazette du Fennec a d’ailleurs révélé il y a quelques jours que la FAF suit de très près ce dossier. En effet, le média algérien assure que de premiers échanges ont eu lieu avec Walid Mesloub à ce sujet. Le sélectionneur, Brahim Hemdani, compte aussi rencontrer la famille de Mezian Soares Mesloub après cette trêve internationale pour échanger et exposer son projet. Un autre match se joue déjà en coulisse pour la pépite lensoise.