France-Suisse : Granit Xhaka et les «faiblesses» de la France

Plus que quelques heures à patienter avant de retrouver l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro 2020. Les Bleus rêvent de remporter ce championnat d'Europe des nations après leur échec à la maison en 2016 face au Portugal. La Suisse sera la première des équipes à se mettre en travers de leur chemin, ce lundi (21h) dans le cadre de la phase finale de cette compétition. Présent en conférence de presse ce dimanche avant la rencontre entre les Tricolores et la Nati, Granit Xhaka, le capitaine de la sélection suisse, a lancé un message fort à Didier Deschamps et ses hommes.

«Bien sûr il faut faire attention aux Français, ils ont des joueurs de classe mondiale. Il faut jouer de manière intelligente entre le pressing et un jeu un peu plus bas, mais ça ne veut pas dire être très défensif non plus. On veut jouer au foot, ne pas entrer dans le stade peureux, mais il faut gagner les un contre un si on veut espérer quelque chose. On a été éliminé trois fois en 8e, j’ai déjà dit avant le tournoi que cette équipe suisse est prête à écrire l’histoire, les Français sont les favoris, mais il ne faut pas se cacher,» a ainsi dans un premier temps lâché le milieu de terrain d'Arsenal, avant de poursuivre. «Le coach (Vladimir Petković, NDLR) est très calme, très serein. On veut punir les faiblesses de la France. Le coach est serein comme il faut, c’est un grand match pour tout le monde, pour toute la Suisse, parce qu’on peut écrire une grande page de notre histoire.» Le message est clair. Rendez-vous ce lundi, à 21h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).