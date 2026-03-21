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Ligue 1

Nice-PSG : Claude Puel crie au scandale sur le penalty

Par Kevin Massampu
1 min.
Claude Puel à Nice @Maxppp
Nice 0-4 PSG

Décidément, le penalty concédé par l’OGC Nice juste avant la mi-temps face au PSG, ce samedi, fait couler beaucoup d’encres du côté des Aiglons. Après le coup de gueule de Morgan Sanson, auteur de la main qui a mené au penalty transformé par Nuno Mendes, c’est au tour de Claude Puel d’exprimer son ressenti sur cette décision de M. Delajod. Selon le technicien niçois, ce penalty est très sévère.

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« Quand on prend un but comme ça, on est outrés. Ce n’est pas penalty, c’est un tir à bout portant, il effleure le ballon. Sincèrement, si on utilise la VAR là, on l’utilise dès le début parce que sur le corner, il fait double contact donc on doit utiliser la VAR de façon juste pour les deux équipes. C’est tout ce que j’ai à dire », a-t-il déclaré sur les antennes de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
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