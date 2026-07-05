Niklas Süle va déjà sortir de sa retraite pour signer en D9 allemande
La retraite des terrains de Niklas Süle n’aura pas duré très longtemps. Alors que l’ex-défenseur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund avait annoncé son retrait du monde du football en mai dernier, une information improbable est sortie du côté de la presse allemande, ce dimanche. Selon les dires de Sky Germany, le défenseur de 30 ans a conclu un accord avec le SV Tiefenbach, pensionnaire de la 9e division allemande.
Un choix totalement surprenant, qu’a justifié le principal concerné auprès du média outre-Rhin. « J’ai vraiment hâte de vivre le football sous un angle totalement différent à nouveau, là où tout tourne uniquement autour du jeu lui-même, et non des affaires ou de l’argent. Deux de mes meilleurs amis jouent pour le SV Tiefenbach, et l’un d’eux est même l’entraîneur. Après 13 ans dans le football professionnel, c’est un cadeau absolu de partager à nouveau le terrain avec mes potes et de profiter pleinement de ce magnifique sport », a expliqué celui qui compte 49 sélections avec la Nationalmannschaft.
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