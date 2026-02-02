Menu Rechercher
Bryan Zaragoza file à la Roma

Par Max Franco Sanchez
Bryan Zaragoza avec le Celta @Maxppp

Auteur d’une première partie de saison intéressante au Celta, Bryan Zaragoza va déjà quitter la Galice. Effectivement, le joueur qui appartient Bayern Munich va terminer sa saison à l’AS Roma, où il est aussi prêté par les Bavarois. L’ailier de 24 ans pourra être conservé par les Romains puisqu’une option d’achat dont le montant n’est pas dévoilée a été ajoutée dans le deal.

L’international espagnol (3 sélections, 1 but) formé à Granada portera le numéro 97 et luttera pour se faire une place dans la liste de la Roja en vue du prochain Mondial 2026, lui qui part avec un gros train de retard.

