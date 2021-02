PSG : Verratti incertain face au Barca

Pas dans le groupe pour la rencontre face à Nice de ce samedi (victoire 2-1 du PSG), Marco Verratti n’est pas certain d’être présent face au FC Barcelone mardi en Ligue des Champions. Après le match face aux Aiglons, Mauricio Pochettino, le coach du PSG, a expliqué avoir un doute quant à la disponibilité de son milieu de terrain italien face aux Blaugrana.

«Verratti s'est entraîné aujourd'hui, il a toujours une petite douleur, ce ne sera pas facile pour mardi, on espère qu'il sera là. On verra». Peut-être absent pour le déplacement au Camp Nou, «Petit Hibou» devrait cependant être de retour pour le match retour au Parc le 10 mars prochain. Le PSG devra faire sans Neymar et Angel Di Maria la semaine prochaine pour le match aller face aux Catalans.