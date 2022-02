Sénégal : Edouard Mendy revient sur la victoire à la CAN

Interviewé par le site officiel de Chelsea, le gardien du Blues Edouard Mendy est revenu sur son titre de champion d’Afrique remporté avec le Sénégal et les incroyables célébrations dans le pays après la victoire. « Je ne peux décrire ce que je ressens c’est une incroyable réussite pour moi, mes partenaires, nos familles et pour notre pays. C’est une fierté pour moi d’avoir remporté la première CAN du Sénégal » raconte le portier de 29 ans.

La suite après cette publicité

Interrogé sur l’accueil des supporters au retour des Lions de la Teranga à Dakar, l’ancien Rennais explique « Nous n’avions jamais vu ça avec mes coéquipiers, c’était incroyable. Nous sommes restés dans le bus du trophée pendant 7 heures avec un million de fans dans les rues du Sénégal ! J’étais très heureux de voir des familles entières venues pour faire la fête avec nous » a déclaré celui qui a été élu meilleur gardien du tournoi.