Le Sénégal devrait finalement conserver Pape Thiaw sur son banc !

Le fiasco du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026 devait marquer la fin d’un cycle. Éliminés dès les 8es de finale après un incroyable renversement subi face à la Belgique alors que les Lions de la Teranga menaient encore de deux buts à quelques minutes du terme, les hommes de Pape Thiaw avaient quitté les États-Unis sous une pluie de critiques. Les résultats sportifs n’ont pourtant représenté qu’une partie finalement très infime du problème. Au retour de la délégation, les révélations sur les coulisses du Mondial se sont accumulées avec des accusations portant sur l’organisation interne, les conditions de préparation, la gestion financière de la compétition ainsi que plusieurs incidents au sein du groupe. Face à l’ampleur de la polémique, la Fédération sénégalaise de football avait choisi de défendre publiquement son fonctionnement tout en annonçant des poursuites judiciaires contre les auteurs de certaines accusations. Dans le même temps, Abdoulaye Saydou Sow, secrétaire général de la FSF, avait reconnu l’échec sportif de la sélection et confirmé l’ouverture d’une procédure visant à mettre un terme aux fonctions de Pape Thiaw, estimant que les objectifs fixés avant le tournoi n’avaient pas été atteints malgré le potentiel de l’effectif.

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Cette décision semblait alors ouvrir définitivement la voie à un changement de sélectionneur. Quelques jours plus tard, nous vous révélions en exclusivité que Patrick Vieira était devenu la priorité des dirigeants sénégalais afin d’entamer un nouveau cycle. Né à Dakar, libre depuis son départ du Genoa et fort d’une solide expérience sur les bancs de New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg, l’ancien capitaine d’Arsenal apparaissait comme le favori pour succéder à Pape Thiaw. Des discussions positives avaient été engagées avec son entourage, tandis que la piste Hervé Renard avait également été étudiée sans devenir prioritaire. Le seul obstacle identifié concernait alors la situation contractuelle du sélectionneur en poste, dont le départ devait encore être validé administrativement avec le ministère des Sports. Tout laissait penser que cette étape n’était plus qu’une formalité avant une officialisation rapide de Patrick Vieira, la Fédération affichant sa volonté de tourner définitivement la page après le Mondial.

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Le gouvernement sénégalais refuse de payer

Mais un spectaculaire rebondissement est venu totalement redistribuer les cartes. Selon les informations de Sud Quotidien, l’État du Sénégal refuse désormais de prendre en charge les émoluments de Pape Thiaw. Dans un courrier adressé à la Fédération sénégalaise de football, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, explique que le contrat signé le 22 juin 2026 dans le New Jersey n’a jamais reçu l’approbation officielle de l’État, pourtant tiers-payeur dans ce dossier. Si la ministre prend acte de la volonté de la FSF de poursuivre sa collaboration avec le technicien au moment de la signature, elle précise que les services de l’État ne sont pas en mesure d’assurer le paiement du salaire prévu dans ce contrat. Une décision qui place désormais la Fédération dans une situation particulièrement délicate puisque le bail conclu avec Pape Thiaw prévoit des conditions financières très importantes, avec un salaire mensuel de 30 millions de FCFA (près de 46 000 euros), une prime à la signature de 120 millions de FCFA (soit 183 000 euros) ainsi que le versement d’un pour cent des primes FIFA perçues par la sélection.

Cette nouvelle donne pourrait finalement conduire à un scénario totalement inattendu. Si l’État campe sur sa position, la Fédération devra assumer seule l’ensemble des engagements financiers contractés avec Pape Thiaw si elle souhaite confirmer son départ. Toujours d’après Sud Quotidien, la clause de rupture du contrat prévoit le versement d’une indemnité équivalente à huit mois de salaire, une facture particulièrement lourde que la FSF pourrait difficilement supporter malgré les assurances données ces derniers jours par certains dirigeants. D’autres observateurs estiment même que le contrat pourrait ne jamais entrer pleinement en vigueur en raison de l’absence d’approbation du tiers-payeur, ouvrant potentiellement la voie à une longue bataille juridique. Ce bras de fer rappelle d’ailleurs plusieurs précédents dans l’histoire récente du football sénégalais, notamment les dossiers Aliou Cissé en 2025 et Guy Stéphan en 2004, lorsque l’État s’était déjà opposé aux décisions de la Fédération pour des raisons financières. L’arrivée de Patrick Vieira, qui semblait pourtant en excellente voie il y a encore quelques jours, apparaît désormais largement compromise et Pape Thiaw pourrait finalement conserver son poste faute d’accord sur les modalités de son départ.