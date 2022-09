Real Madrid : Carlo Ancelotti envoie un message à Marco Asensio

Un temps annoncé partant, Marco Asensio (26 ans) est finalement resté au Real Madrid. L'Espagnol a été soutenu par Carlo Ancelotti, de passage face à la presse. «Il est content de rester ici. On le connaît et il connaît le groupe. Il a été important la saison dernière et il le sera encore cette saison». Une saison qui pourrait bien être sa dernière dans la capitale ibérique, alors que son contrat prend fin en juin 2023.

Ce qui est le cas d'autres joueurs de l'équipe comme Benzema, Modric, Kroos et Ceballos. Ancelotti a dit à ce sujet : «l'avenir de ce club appartient à ces joueurs. Nacho pareil. S'ils le veulent, ce sont des joueurs qui peuvent rester jusqu'à la fin de leur carrière. Je ne pense pas que cela l'affectera. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat parce que les clubs sont actuellement plus concentrés sur l'économie du club et ne veulent pas risquer d'investir sur l'avenir. Pour nos anciens combattants, l'avenir est tout à fait clair». Le message est passé.