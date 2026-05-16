Florentino Pérez monte au créneau pour Kylian Mbappé, l’Espagne tremble pour Lamine Yamal

Florentino Pérez va discuter avec Kylian Mbappé

Selon Marca, Florentino Pérez et Kylian Mbappé doivent se rencontrer d’urgence pour clarifier la situation après les tensions récentes et les déclarations controversées du Français. Le président du Real Madrid s’inquiète des gestes répétés de Mbappé qui éloignent l’attaquant du groupe et que ses coéquipiers ne comprennent pas. Mbappé est toujours considéré comme une pièce maîtresse et le meilleur joueur par Florentino, mais au Real Madrid, personne n’est indispensable, comme l’ont prouvé par le passé les départs de Cristiano Ronaldo et de Sergio Ramos, bien que dans un contexte différent. Le club veut remettre de l’ordre, mission qui incombera au nouvel entraîneur, même si des solutions drastiques peuvent être envisagées.

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Grosse inquiétude autour de Lamine Yamal

Le FC Barcelone et la Fédération espagnole de football (RFEF) ont tenu une réunion médicale importante au centre d’entraînement Joan Gamper pour analyser l’évolution de la blessure de Lamine Yamal. Le médecin de la RFEF et le préparateur physique ont rencontré le docteur Ricard Pruna du Barça et Lamine Yamal lui-même pour partager l’état du joueur et fixer des délais approximatifs pour son retour. Lamine Yamal continue de se remettre de sa blessure au biceps fémoral en s’entraînant au gymnase séparément, et le club maintient une position de prudence maximale pour éviter toute rechute. Il est désormais pratiquement acquis que Lamine manquera les deux premiers matchs de la Coupe du Monde contre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite, mais pourrait revenir pour le match décisif contre l’Uruguay.

Michael Carrick va rester à la tête des Red Devils

À Manchester, Michael Carrick devrait être officiellement confirmé comme nouvel entraîneur de Manchester United avant le dernier match à domicile contre Nottingham Forest ce dimanche. Le club négocie actuellement un nouveau contrat de deux ans avec une option pour une troisième année. Carrick a remporté 10 des 15 matchs de Premier League qu’il a dirigés et a permis à United de retrouver la Ligue des Champions. D’après le Manchester Evening News, son staff devrait rester le même, ce qui était une condition pour qu’il continue à la tête du club mancunien.