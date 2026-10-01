Irlande : le but sensationnel de Troy Parrott face à l’Autriche

Troy Parrott a frappé les esprits ce jeudi soir avec l’Irlande face à l’Autriche, en Ligue des nations. Et pour cause. L’attaquant de 24 ans a ouvert le score dès la 11e minute de jeu au terme d’une action individuelle spectaculaire : après un petit pont sur Philipp Lienhart, il éliminait un second défenseur d’un crochet avant de conclure du pied droit.

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🇮🇪-🇦🇹



Oh le but exceptionnel de Troy Parrott !



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Servi après une remise de la tête d’Adam Idah, Parrott s’est retrouvé seul face à plusieurs défenseurs autrichiens et a décidé de poursuivre son action sans attendre de soutien. Il a finalement glissé le ballon entre les jambes du gardien Florian Wiegele pour inscrire un but aussi technique que spectaculaire. Une réalisation rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.