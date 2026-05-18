Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

OM : Samuel Umtiti mise sur Habib Beye

Par Allan Brevi
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp

Alors que l’Olympique de Marseille a conclu sa saison de Ligue 1 par une victoire face à Rennes (3-1), ancien club de son entraîneur Habib Beye, le club phocéen termine finalement à la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Une fin d’exercice qui relance déjà les discussions autour de l’avenir du technicien sénégalais, arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, et dont la situation pour l’an prochain divise en interne comme chez les supporters.

La suite après cette publicité
After Foot RMC
🤔🎙️ @samumtiti : "Quand Habib Beye est arrivé, c'était un bourbier total. À la place des dirigeants marseillais, je lui laisserais l'opportunité de redémarrer une saison avec un nouveau groupe, pour voir ce que ça donne."
Voir sur X

Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti a pris position en faveur d’une continuité, estimant que le contexte de l’arrivée de Beye doit être pris en compte avant toute décision. « Quand Habib Beye est arrivé, c’était un bourbier total. À la place des dirigeants marseillais, je lui laisserais l’opportunité de redémarrer une saison avec un nouveau groupe, pour voir ce que ça donne », a lâché le Champion du Monde 2018. Un avis tranché, qui alimente le débat autour du futur du banc marseillais, alors que la direction devra rapidement décider.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye
Samuel Umtiti

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
Samuel Umtiti Samuel Umtiti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier