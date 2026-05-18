OM : Samuel Umtiti mise sur Habib Beye

Alors que l’Olympique de Marseille a conclu sa saison de Ligue 1 par une victoire face à Rennes (3-1), ancien club de son entraîneur Habib Beye, le club phocéen termine finalement à la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Une fin d’exercice qui relance déjà les discussions autour de l’avenir du technicien sénégalais, arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, et dont la situation pour l’an prochain divise en interne comme chez les supporters.

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Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti a pris position en faveur d’une continuité, estimant que le contexte de l’arrivée de Beye doit être pris en compte avant toute décision. « Quand Habib Beye est arrivé, c’était un bourbier total. À la place des dirigeants marseillais, je lui laisserais l’opportunité de redémarrer une saison avec un nouveau groupe, pour voir ce que ça donne », a lâché le Champion du Monde 2018. Un avis tranché, qui alimente le débat autour du futur du banc marseillais, alors que la direction devra rapidement décider.