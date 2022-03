Guerre en Ukraine : la Premier League stoppe sa diffusion en Russie

La décision était attendue, elle a été officialisée ce mardi. La Premier League a annoncé la suspension de son contrat de diffusion en Russie, en raison de l'invasion militaire de l'Ukraine par la nation de Vladimir Poutine. Autrement dit, le championnat anglais ne sera plus diffusé à la télévision sur le territoire russe, et ce dès à présent.

La suite après cette publicité

« La Premier League et ses clubs ont convenu aujourd'hui à l'unanimité de suspendre notre accord avec le partenaire de diffusion russe Rambler (Okko Sport) avec effet immédiat et de faire un don de 1 million de livres sterling (environ 1,2 M€) pour soutenir le peuple ukrainien », précise le communiqué de la Ligue anglaise. La PL s'assoit ainsi sur des revenus annuels de 7,2 M€ issus de ce contrat russe. À noter que la FA (Fédération anglaise) a aussi annoncé la fin de la diffusion de la FA Cup en Russie.

The Premier League and its clubs today unanimously agreed to suspend our agreement with Russian broadcast partner Rambler (Okko Sport) with immediate effect and to donate £1 million to support the people of Ukraine



Full statement: https://t.co/r1SPpYLsRo pic.twitter.com/OKiqKbho68