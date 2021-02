Ligue 1 : le PSG domine l'OM et conforte sa troisième place

Pour finir cette 24e journée de Ligue 1 en beauté, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s'affrontaient à l'Orange Vélodrome pour le troisième Classique de la saison, après la victoire marseillaise au Parc en septembre et le succès du club de la capitale lors du Trophée des Champions au début de l'année. Neuvièmes, les Phocéens devaient se reprendre après une série de six matches sans succès toutes compétitions confondues. Troisièmes, les Parisiens devaient gagner pour ne pas s'éloigner du LOSC et de l'OL.

Sur une contre-attaque, le PSG ouvrait rapidement le score grâce à une frappe de Mbappé qui surprenait Mandanda (9e, 0-1). Intéressants dans le jeu, les Phocéens n'arrivaient pas à répondre malgré quelques opportunités et le club de la capitale en profitait pour doubler la mise avec un but de la tête d'Icardi (24e, 0-2). Le 3-0 n'était pas loin ensuite puisque Paredes trouvait le poteau sur une lourde frappe. En deuxième période, le score n'évoluait plus et Payet voyait même rouge pour un pied haut sur Verratti (90e+1). Le Paris Saint-Germain repartait de Marseille avec les trois points et une troisième place confortée. De son côté, l'OM restait neuvième au classement.