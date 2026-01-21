Galatasaray - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite de la 7e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel intéressant entre Galatasaray et l’Atlético de Madrid. À domicile, les Turcs s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans les cages derrière Roland Sallai, Abdülkerim Bardakci, Davinson Sanchez et Eren Elmali. Le milieu de terrain est assuré par Mario Lemina et Lucas Torreira. Devant, Victor Osimhen est soutenu par Leroy Sané, Yunus Akgun et Baris Yilmaz.

De leur côté, les Colchoneros s’organisent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko et Matteo Ruggeri. Pablo Barrios et Koke composent l’entrejeu avec Giuliano Simeone et Thiago Almada sur les ailes. En pointe, Alexander Sorloth est épaulé par Julian Alvarez.

Les compositions

Galatasaray : Cakir - Sallai, Bardakci, Sanchez, Elmali - Torreira, Lemina - Sané, Akgun, Yilmaz - Osimhen

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Almada - Sorloth, Alvarez

