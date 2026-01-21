Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Galatasaray - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Galatasaray 1-1 Atlético

Ce mercredi, c’est la suite de la 7e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel intéressant entre Galatasaray et l’Atlético de Madrid. À domicile, les Turcs s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans les cages derrière Roland Sallai, Abdülkerim Bardakci, Davinson Sanchez et Eren Elmali. Le milieu de terrain est assuré par Mario Lemina et Lucas Torreira. Devant, Victor Osimhen est soutenu par Leroy Sané, Yunus Akgun et Baris Yilmaz.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Colchoneros s’organisent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko et Matteo Ruggeri. Pablo Barrios et Koke composent l’entrejeu avec Giuliano Simeone et Thiago Almada sur les ailes. En pointe, Alexander Sorloth est épaulé par Julian Alvarez.

Les compositions

Galatasaray : Cakir - Sallai, Bardakci, Sanchez, Elmali - Torreira, Lemina - Sané, Akgun, Yilmaz - Osimhen

La suite après cette publicité

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Almada - Sorloth, Alvarez

Toute la 7ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Atlético
Galatasaray

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atlético Logo Atlético Madrid
Galatasaray Logo Galatasaray SK
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier