Fort de son 4 sur 4 en Ligue des Champions et de sa superbe dynamique ces dernières semaines, le Real Madrid se présentait logiquement la tête haute pour ce match face au PSV. En face des Merengues, une équipe du PSV particulièrement mal classée, avec une seule victoire jusqu’ici, et qui pouvait donc trembler avant ce déplacement au Bernabéu. Pour ce match, José Mourinho laissait Bellingham au repos, et alignait donc Vinicius Jr à gauche, Diomandé à droite, et Arda Güler dans un registre plus axial, prenant la place habituelle de Bellingham. Au final, le Real Madrid s’est fait peur en première période, mais a roulé sur son adversaire en deuxième période. Les Merengues se projetaient pourtant vers l’attaque très vite, et Vinicius, qui avait envie de se montrer, expédiait un enroulé sur le poteau (11e). Derrière, Mbappé et Güler manquaient un joli 2 contre 1, avec un Bondynois trop altruiste alors qu’il aurait pu fusiller le gardien (14e). Mais les Hollandais parvenaient peu à peu à resserrer les lignes et calmer le temps fort madrilène, s’offrant même des situations intéressantes devant. Tchouameni déséquilibrait Mijnans dans la surface, avec une grosse semelle, et l’arbitre indiquait le point de penalty. Ivan Perisic ne tremblait pas et prenait Courtois à contre-pied, donnant l’avantage aux siens (0-1, 32e). Mijnans n’était pas loin du break (40e).

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Le PSV était bien dans son match, avec le ballon et aussi sans ballon, avec un pressing efficace sur les joueurs madrilènes. En face, une équipe peu inspirée avec le ballon, et des individualités très peu différentielles avec le ballon. Au retour des vestiaires, Mourinho faisait un triple changement : Bellingham, Konaté et Huijsen remplaçaient Tchouaméni, Rudiger et Militao. Le Real Madrid lançait très bien sa deuxième période, et revenait vite dans le match. Diomandé décalait pour Güler, qui, d’une belle talonnade, trouvait un Valverde arrivé lancé. L’Uruguayen plaçait un plat du pied parfait pour égaliser (1-1, 50e). Les Merengues enchaînaient les assauts, avec plusieurs occasions, et l’impact de Bellingham depuis son entrée en jeu se faisait clairement sentir. C’était clairement le jour et la nuit par rapport à la première période, et l’Anglais allait mettre les siens devant avec un véritable golazo. Il contrôlait puis enchaînait sur une reprise de volée de l’extérieur du pied (2-1, 60e). Devant au score, le Real se promenait, et après une erreur de Sano, Güler décalait pour Mbappé qui terminait l’action à merveille (3-1, 64e). Dans la foulée, Vinicius Jr touchait le poteau. Les occasions se multipliaient, mais le PSV tenait tant bien que mal. Mbappé y allait tout de même de son doublé. Brahim Diaz envoyait un amour de ballon au Français qui crochetait le gardien puis signait le quatrième (4,1 84e). Ce n’était pas fini et Vinicius Jr, lui aussi lancé dans la profondeur, battait le portier rival en plaçant le cuir entre ses jambes (5-1, 87e). Le Real Madrid, avec un 5/5, prend la tête du classement en solitaire en attendant le match du PSG contre la Roma demain.

Côme et le Betis enchaînent

Autre affiche assez intéressante : un joli duel entre Arsenal et le Borussia Dortmund, deux équipes bien installées dans le haut du tableau et en course pour une place dans le top 8. Du côté de l’Emirates Stadium, score de parité au final (1-1). Arteta avait fait des rotations avant le choc du week-end face à Manchester City, avec plusieurs noms moins habituels comme Kepa, Hincapie, Lewis-Skelly, Tzolis ou Gyökeres titularisés. Pas de quoi déstabiliser des Gunners qui frappaient vite, avec une ouverture de l’attaquant suédois. Gyökeres décochait ainsi une lourde frappe de l’extérieur de la surface qui se logeait sous la barre de Kobel (1-0, 10e). Les Gunners étaient bien dans leur match et continuaient de s’offrir des situations intéressantes, face à un BVB dominé et sans trop de solutions pour inquiéter Kepa. Mais au retour des vestiaires, la dynamique changeait un peu, avec des Allemands bien plus dangereux et incisifs, et qui allaient vite égaliser. Gadou s’offrait une belle percée en terrain londonien, puis trouvait Maximilian Beier. Il repiquait et crucifiait le portier gunner (1-1, 55e). Il y avait ensuite des occasions d’un côté comme de l’autre, avec Gyökeres qui aurait pu inscrire un doublé, mais les deux formations se sont finalement quittées bonnes amies. Arsenal est cinquième, alors que Dortmund monte provisoirement à la septième marche du classement en attendant les matchs de demain.

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De son côté, Manchester City affrontait Naples, pour les retrouvailles avec De Bruyne. Les deux formations n’ont pas pu se départager (2-2). Les Italiens étaient supérieurs sur la première période, avec plusieurs occasions, dont une tête de Beukema qui aurait terminé au fond sans un grand Donnarumma (44e). En début de deuxième acte, les Napolitains allaient être récompensés. Après une perte de balle de Cherki, Gilmour lançait Höjlund dans la surface. Il résistait au contact et enchaînait une frappe qui terminait au fond (0-1, 55e). Mais City revenait vite grâce à Ayyoub Bouaddi. Servi par Doku, le Marocain plaçait une frappe puissante sous la barre depuis le point de penalty (1-1, 67e). Pas de quoi abattre les Partenopei, et Noa Lang, au deuxième poteau après un centre de Spinazzola, expédiait une reprise de volée au fond des filets (1-2, 76e). Rayan Cherki égalisait d’une belle frappe avec un angle pourtant très fermé (2-2, 86e). Le score n’a plus bougé, et Manchester City est désormais sixième. Dans les autres rencontres du soir, il fallait noter la victoire de Côme 1-0 contre l’AEK, qui permet aux hommes de Fabregas de se hisser sur le podium. Le Betis, en déplacement chez le Slovan Bratislava, s’est imposé sans trop de soucis sur le score de 2-0, avec un doublé du Cucho Hernandez. Les Andalous confirment leur superbe forme en Europe et sont désormais quatrièmes. Enfin, le FC Porto, qui avait très mal lancé sa campagne, est en train de battre le Feyenoord sur le score de 1-0 et passe vingtième.

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Le classement complet de la Ligue des Champions.

Les résultats de la soirée

Arsenal 1 - 1 Borussia Dortmund

Côme 1 - 0 AEK Athènes

Feyenoord 0 - 1 FC Porto (non terminé)

Manchester City 2 - 2 Naples

Real Madrid 5 - 1 PSV

Slovan Bratislava 0 - 2 Betis