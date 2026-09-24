Portugal : l’invraisemblable loupé de Cristiano Ronaldo face au Pays de Galles

Pour sa première sortie avec le Portugal, Jorge Jesus se souviendra du résultat : une victoire 1 but à 0 face au Pays de Galles. Pour le reste, les Portugais ont surtout fait preuve de maladresse à l’image de Cristiano Ronaldo, très maladroit ce jeudi soir.

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🇵🇹-🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



L'énorme occasion de Cristiano Ronaldo qui ne trouve pas le cadre !



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Malgré plusieurs occasions au cours du premier acte, l’attaquant d’Al-Nassr n’a jamais trouvé la faille. Au retour des vestiaires, il a même vu son but refusé pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tôt, il s’était aussi illustré avec un incroyable raté malgré une position idéale pour offrir le break aux siens…