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UEFA Nations League

Portugal : l’invraisemblable loupé de Cristiano Ronaldo face au Pays de Galles

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Pour sa première sortie avec le Portugal, Jorge Jesus se souviendra du résultat : une victoire 1 but à 0 face au Pays de Galles. Pour le reste, les Portugais ont surtout fait preuve de maladresse à l’image de Cristiano Ronaldo, très maladroit ce jeudi soir.

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Malgré plusieurs occasions au cours du premier acte, l’attaquant d’Al-Nassr n’a jamais trouvé la faille. Au retour des vestiaires, il a même vu son but refusé pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tôt, il s’était aussi illustré avec un incroyable raté malgré une position idéale pour offrir le break aux siens…

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