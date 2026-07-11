Coupe du Monde 2026, Belgique : Rudi Garcia ne digère pas l’arbitrage contre l’Espagne

Alors que la Belgique a vu son parcours en Coupe du Monde 2026 s’arrêter en quarts de finale face à l’Espagne (2-1), Rudi Garcia n’a pas seulement évoqué la déception liée à l’élimination. Le sélectionneur des Diables Rouges a également pointé du doigt une décision arbitrale qui, selon lui, aurait pu changer le scénario de la rencontre. En conférence de presse après le coup de sifflet final, il est notamment revenu sur une main de Rodri dans la surface, estimant que l’intervention de la VAR aurait dû être demandée par l’arbitre anglais Michael Oliver.

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« Je ne sais pas pourquoi Michael Oliver n’est pas allé voir la VAR sur cette action de main. Cela nous a été défavorable », a regretté le technicien français. Garcia a également rappelé les nombreux coups durs rencontrés par son équipe durant cette rencontre, avec particulièrement la sortie prématurée de Thibaut Courtois sur blessure, remplacé par Senne Lammens, auteur d’une erreur décisive sur le deuxième but espagnol, ainsi que la sortie de Kevin De Bruyne. Malgré ces circonstances, le sélectionneur belge a tenu à saluer la prestation de ses joueurs : « nous avons regardé l’Espagne dans les yeux. Nous devons accepter la défaite, mais nous avons tout donné et cela n’a pas suffi ».