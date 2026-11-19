Andrea Agnelli et Giorgio Chiellini se lancent dans un nouvel investissement d’envergure dans l’industrie du sport. Selon les informations de Tuttosport, l’ancien président de la Juventus et l’ancien défenseur italien participent, aux côtés de Rocco Benetton, à une levée de fonds de 20 millions de dollars destinée à MatchWornShirt, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la vente aux enchères de maillots portés par des sportifs professionnels. L’opération est menée par Gamma Waves Partners et doit permettre à la société d’accélérer son développement international, notamment aux États-Unis. Plusieurs personnalités du sport ont également rejoint ce financement, parmi lesquelles Kevin Durant, par l’intermédiaire de sa société 35V, l’ancien capitaine de Chelsea John Terry ou encore le défenseur Tosin Adarabioyo. Le groupe Pacers Sports & Entertainment, propriétaire des franchises de basketball Indiana Pacers et Indiana Fever, figure également parmi les investisseurs, tout comme Joyned Capital, une structure à laquelle sont associés les frères Jurriën et Quinten Timber.

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Fondée en 2017, MatchWornShirt s’est imposée sur le marché des objets de collection sportifs en proposant aux supporters d’acquérir des maillots authentiques portés lors de rencontres officielles. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 450 clubs et organisations partenaires, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, Chelsea, l’AC Milan et la Major League Soccer, ainsi qu’une communauté de plus de 800 000 comptes de collectionneurs. Pour garantir l’authenticité des articles, elle s’appuie notamment sur sa technologie de certification numérique Fabricks. La société prévoit de proposer plus de 100 000 objets aux enchères en 2026 et souhaite désormais renforcer sa présence sur le marché nord-américain. « Nous avons constaté une combinaison rare : un leadership sur le marché, une base de collectionneurs en pleine croissance et un potentiel d’expansion important », a expliqué Kyang Yung, directeur des investissements de Gamma Waves Partners. Pour Agnelli et Chiellini, cette opération marque une nouvelle étape dans leur diversification économique, au-delà de leurs activités traditionnelles dans le football.