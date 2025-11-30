Barça, Espagne (F) : fracture du péroné pour Aitana Bonmatí

Victime d’une fracture du péroné gauche lors d’une séance d’entraînement ce dimanche matin, Aitana Bonmatí a été contrainte de quitter le rassemblement de la sélection espagnole. La triple Ballon d’Or va rentrer à Barcelone pour entamer ses soins, comme l’a annoncé la Fédération espagnole dans un communiqué. Cette blessure l’écarte de la finale retour de la Ligue des Nations contre l’Allemagne, ce mardi. Un gros coup dur pour la Roja qui perd l’une de ses leaders au moment de défendre son titre.

Titulaire vendredi lors de la finale aller, conclue sur un 0-0 entre Espagnoles et Allemandes, Bonmatí (27 ans) avait déjà été décisive lors de l’édition 2024 en marquant en finale contre la France. Son forfait devrait rebattre les cartes dans le onze de Montse Tomé : Athenea del Castillo, entrée en jeu pour remplacer Bonmatí vendredi soir, apparaît comme la candidate naturelle pour débuter cette fois-ci.