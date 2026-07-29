Liverpool va proposer 130 M€ au PSG pour Bradley Barcola !
Liverpool va passer à l’action concrète pour Bradley Barcola en soumettant une première offre estimée à 130 M€.
Le feuilleton Bradley Barcola se poursuit entre le PSG et Liverpool. Après son échec dans le dossier Yan Diomandé, parti du côté du Real Madrid, le club anglais a fait de l’ailier français sa priorité pour remplacer Mohamed Salah. Il n’est pas vraiment en position de force, mais il est prêt à tenter sa chance, malgré des exigences très élevées de la part du champion d’Europe. Celui-ci est prêt à s’en séparer, mais il faudra aligner 170 M€.
Si le club de la capitale a accepté un possible départ, c’est parce que le joueur de 23 ans a refusé de prolonger son contrat. Sans doute lassé d’être le 4e larron depuis deux ans en attaque, notamment dans les matchs importants, Barcola fait pression, à sa manière, et oblige sa direction à infléchir sa position. Il lui reste tout de même deux ans de contrat. Il n’y a pas urgence non plus, mais il est toujours difficile de retenir un joueur.
Liverpool prend les devants
S’il venait à partir, l’ancien Lyonnais a fait de Liverpool sa priorité. Les Reds réfléchissaient ces dernières heures à la stratégie à adopter dans ce dossier, après avoir discuté avec les représentants du joueur également, nous apprenait ce matin Sky Sports. Il était également question d’une première offre à soumettre au PSG. Celle-ci a été réfléchie par la direction anglaise. D’après The Telegraph, une proposition de 110 M£, soit 130 M€, va parvenir à Paris.
Avec un pareil montant, le club d’Andoni Iraola espère convaincre son homologue français. Il avait déjà assuré ne pas être prêt à monter jusqu’au tarif demandé (170 M€), mais ce premier chiffre annoncé a déjà de quoi faire réfléchir. L’international français avait été acheté à l’OL il y a trois ans pour 45 M€. Depuis, l’ailier a gagné une pelletée de titres, dont deux Ligues des Champions et est devenu un membre régulier de l’équipe de France. De quoi justifier sa grosse cote.
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