L’OGC Nice menace la LFP après la programmation du barrage L1-L2

L’OGC Nice hausse le ton avant son barrage aller pour le maintien face à Saint-Étienne, mardi soir. Après le refus de la FIFA d’accorder une dérogation concernant la mise à disposition des internationaux pour la Coupe du Monde 2026, le club azuréen a adressé un courrier recommandé à Vincent Labrune afin de dénoncer la programmation des barrages Ligue 1-Ligue 2, comme l’indique Nice-Matin. Les Aiglons estiment se retrouver dans une « position d’extrême difficulté sportive, organisationnelle et économique » à cause d’un calendrier fixé par la Ligue malgré la fenêtre internationale imposée par la FIFA.

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Dans cette lettre de Maurice Cohen, vice-président délégué du Gym, Nice évoque des « conséquences particulièrement graves et manifestement préjudiciables » et « se réserve expressément le droit d’engager toute procédure utile » si certains internationaux venaient à manquer cette double confrontation décisive. Si les situations d’Elye Wahi, d’Antoine Mendy et de Yevhann Diouf pourraient être réglées favorablement, l’incertitude demeure autour d’Hicham Boudaoui, Kojo Peprah Oppong ou encore Ali Abdi.