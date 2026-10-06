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Équipe de France : Kylian Mbappé, un sujet qui continue de faire jaser

Parti après le premier match contre la Turquie, dont il a été l’unique buteur, Kylian Mbappé a été l’objet de nombreux débats durant la trêve internationale. Entre ses déclarations sur le Ballon d’Or, sa relation avec Dembélé et son attitude en équipe de France, il reste un sujet de discussions récurrent entre les joueurs.

Par Aurélien Léger-Moëc
2 min.
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp

Nous l’avons considéré comme l’un des gagnants de la trêve internationale, et ce avec 60 minutes de jeu en 4 rencontres. Pourquoi ? Parce qu’aucun attaquant axial aligné, que ce soit Dembélé ou Lepaul, n’a convaincu, lui laissant un boulevard pour retrouver le poste qu’il affectionne désormais lors du prochain rassemblement de novembre. Ce sera l’un des points intéressants de la future trêve, mais Mbappé a déjà été un sujet de discussion intense durant ces dernières semaines.

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La faute à ses déclarations nombreuses au sujet du Ballon d’Or, qui ont suscité de vrais débats entre les joueurs de l’équipe de France. Evidemment, Ousmane Dembélé a démenti, mollement, toute forme de tension en conférence de presse, mais dans les faits, les deux hommes n’ont pas affiché la même complicité qu’en temps normal. Et leurs coéquipiers ont également ressenti cette distance entre les deux hommes. Ce petit froid va-t-il s’installer durablement ? Ce sera un autre enjeu du prochain rassemblement, auquel prendra part Kylian Mbappé s’il n’est pas blessé.

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Une blessure qui interroge

Sa blessure a aussi suscité des questionnements, alors que le joueur ne semblait pas emballé par son repositionnement à gauche, souhaité par Zinedine Zidane. Aurait-il pu rester avec les Bleus plus longtemps ? Le sélectionneur national a vite expliqué, le soir-même, que son joueur rentrerait à Madrid, convaincu qu’il ne pourrait plus l’utiliser. Mais comme Mbappé ne s’est pas soigné à Valdebebas durant les premiers jours…

Peut-on parler de malaise Mbappé en Bleu à ce stade ? Ses propos sur le Ballon d’Or, durant sa campagne médiatique, ont bien fait réagir. Notamment sur la question du dénigrement de ses partenaires, anciens ou actuels, dont Dembélé. Certains ont pris parti pour Dembélé et n’étaient pas mécontents du séjour écourté de Mbappé. Cela fait quelques problèmes à résoudre en perspective pour Zinedine Zidane.

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