Hugo Ekitike forfait pour la Coupe du Monde 2026

« Le Mondial ? Forcément, c’est un rêve d’enfant d’aller à la Coupe du monde. À chaque fois que j’ai du temps de jeu, j’essaye de montrer que j’ai les capacités, que je suis là pour aider le groupe, peu importe les minutes », disait Hugo Ekitike lors du rassemblement de novembre 2025, alors qu’il avait ouvert son compteur but en Bleu lors du match face à l’Ukraine. Malheureusement, le rêve s’est envolé mardi soir.

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La demi-heure de jeu n’était même pas franchie lorsque Hugo Ekitike a brutalement interrompu sa course et s’est effondré. Il a tenté de repartir mais la douleur était trop forte. Très vite, le soupçon d’une blessure au tendon d’Achille a germé. Il a été confirmé par les examens médicaux passés dans la nuit par le joueur. Les Reds n’ont pas encore communiqué sur le sujet, mais Didier Deschamps vient de confirmer le forfait de son attaquant pour le Mondial 2026.

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Une belle option offensive qui s’évanouit pour les Bleus

« Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera à fond derrière l’équipe de France et nous pensons tous très fort à lui ».

Une terrible nouvelle pour Ekitike, qui va donc être absent pour de longs mois. Hier soir, on savait déjà que sa saison avec Liverpool était finie, et il restait un mince espoir de le voir en équipe de France pour la Coupe du Monde qui débute en juin prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Mais la sentence est tombée. Appelé pour la première fois en équipe de France en septembre dernier, il avait été récompensé de ses bons débuts avec Liverpool, où il a réussi à tirer son épingle du jeu malgré une saison délicate et une concurrence XXL. Il a été la recrue estivale la plus convaincante pour les Reds, et il postulait clairement à une place dans la liste des Bleus. Il apparaissait même déjà comme une belle option en sortie de banc, voire un titulaire potentiel sur le côté gauche, comme face au Brésil lors du dernier rassemblement. L’équipe de France va devoir faire sans lui.