Man City : Bernardo Silva voulait signer au Real Madrid

Alors que le Real Madrid s’apprête à ouvrir son stade Santiago-Bernabéu à Manchester City, ce mardi soir pour un choc en demi-finale aller de la Ligue des Champions, un joueur des Citizens sera au centre de toutes les intentions. L’international portugais Bernardo Silva, qui réalise une belle saison sous la houlette de Pep Guardiola à City, a été mentionné à plusieurs reprises dans les rumeurs de départ ces derniers mois, au Bayern comme au PSG. Si le FC Barcelone avait bataillé pour tenter de le signer l’été dernier, la préférence du Portugais irait plutôt pour le grand rival du Real Madrid. D’après les informations du quotidien espagnol Marca, Bernardo Silva aurait fait part de son envie de départ chez les Merengues l’année dernière.

Tout s’est passé le 4 mai de l’année dernière. Quelques minutes après le coup de sifflet final, alors que les joueurs du Real Madrid et de Manchester City discutaient sur le terrain après avoir disputé l’épique match retour des demi-finales retour de la Ligue des Champions 2021/22 avec prolongations incluses, Bernardo Silva aurait offert ses services à La Casa Blanca, en affirmant à un joueur madrilène dont il est proche : «Dites au président de me signer et que je veux jouer ici». Entre plaisanterie et sérieux, le message semble être passé puisque son agent Jorge Mendes aurait eu plusieurs échanges avec Florentino Perez ces derniers mois. Pour rappel, son contrat en Angleterre s’écoule jusqu’en juin 2025.

