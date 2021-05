Rennes : la franche autocritique d'Eduardo Camavinga

37 matches toutes compétitions confondues, 1 but, 3 passes décisives et des performances pas forcément régulières. Eduardo Camavinga réalise une saison 2020/21 un peu plus difficile que l'exercice précédent même s'il n'y a aucune raison de s'affoler. Mais avant la réception du Paris Saint-Germain en championnat ce dimanche (36e journée, à suivre en live commenté sur notre site), le milieu de terrain français a souhaité faire son autocritique, comme un grand.

«On ne va pas se mentir, je dirais que c'est une saison moyenne. Il y a beaucoup de bas, je n'ai pas tout le temps fait ce qu'il fallait. Après, il faut se servir de ça pour rebondir. (...) Il faut être réaliste, je sais que je n'ai pas fait que des bons matches, que j'ai énormément de choses à améliorer. Je ne vais pas me cacher, ce sont des choses qui arrivent», a déclaré le joueur de 18 ans dans l'émission «Téléfoot».