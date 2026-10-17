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Ligue 1

PSG : premières nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes

Par Sasha Nahon
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp

Selon les informations de RMC, les premières nouvelles concernant l’état de santé de Nuno Mendes sont rassurantes. L’international portugais aurait simplement ressenti une gêne à la cuisse et personne au sein du Paris Saint-Germain ne se montrerait particulièrement inquiet pour son latéral gauche.

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Une information encourageante à seulement quelques jours du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Pour rappel, le défenseur de 24 ans avait été contraint de quitter la pelouse à la 87e minute lors du déplacement parisien à Strasbourg, avant de regagner directement les vestiaires. Luis Enrique ayant déjà utilisé tous ses changements, les champions d’Europe avaient dû terminer la rencontre à dix contre les Alsaciens.

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