Le PSG dévoile son nouveau maillot third

Voilà plusieurs années que le PSG et l’emblématique marque Jordan - qui fait partie du groupe Nike - travaillent main dans la main. Et on peut le dire, les différentes collections mises en vente par l’enseigne américaine en collaboration avec le club parisien sont un succès commercial. A tel point qu’il est fréquent de voir des stars n’ayant a priori aucun intérêt particulier pour le football les porter.

Et voilà que le champion de France vient de dévoiler le maillot third de cette saison, avec Jordan comme équipementier donc. Il sera porté pour la première fois ce soir, face au Borussia Dortmund. En plus de ce maillot, une nouvelle collection va aussi être lancée. « Pour la première fois l’iconique imprimé Eléphant (« elephant print »), intimement lié au Jumpman à travers le monde depuis son apparition en 1988, apparaît sur un maillot de football. Avec cet ensemble de produits de match, d’entraînement et lifestyle, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ouvrent un nouveau chapitre de leur partenariat exclusif. Cette gamme THIRD présente une palette de couleurs singulière et élégante, mettant à l’honneur des tons sobres gris et beiges avec des applications de noir et quelques touches orangées. Des teintes irisées viennent parachever le design de certaines pièces de la collection et notamment du maillot », indique le club. Nul doute que les gens vont se ruer dessus !