La fin de carrière d’Edinson Cavani tourne au fiasco

Été 2023. Juan Román Riquelme boucle la signature d’Edinson Cavani à Boca Juniors. Un événement national pour le Matador, qui avait été reçu par une Bombonera en feu. Considéré coomme l’un des meilleurs buteurs du monde lors de ses passages réussis au Napoli ou encore au PSG, il arrivait pour apporter son expérience et ses buts à un club qui attendait un nouveau titre de champion d’Argentine. Les premiers mois de ce mariage avaient été poussifs. Mais à partir de mars 2024, Cavani avait enfin montré ce dont il était capable : 20 buts en 39 matchs, des réalisations importantes face à River, en Copa Libertadores face au Sportivo Trinidense et au Cruzeiro. L’histoire semblait bien partie.

La suite après cette publicité

Avant une chute vertigineuse. L’année 2025 a quasiment été un calvaire pour l’international uruguayen avec de très nombreuses blessures. Quatre blessures musculaires, un œdème osseux contracté lors d’une tentative de ciseau contre Huracán (il est mal retombé), et un bilan final de seulement 5 buts sur l’ensemble de l’exercice. La fin de saison n’a rien arrangé avec seulement 55 minutes disputées sur les 3 derniers matchs du Clausura, un but inscrit le 16 novembre face à Tigre, son dernier à ce jour. Du haut de ses 39 ans, des premiers doutes sur sa capacité à jouer au plus haut niveau commençaient à naître. Et le mois de janvier, celui de la pré-saison, devait permettre de retrouver des sensations. Mais cela n’a pas été le cas. Cavani, touché par une lombalgie persistante qui, selon la presse argentine, pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, a traîné son spleen.

La suite après cette publicité

Edinson Cavani est en chute libre

Pour atténuer ses douleurs, Boca Juniors avait décidé de lui administrer un "bloqueo", une injection d’anesthésiant et de corticoïde dans la zone lombaire. Mais cela ne lui a pas permis de retrouver son niveau. Sur ce début d’année 2026, il n’a disputé que deux des sept matchs officiels de l’équipe, pour un total de 104 minutes. Face à Platense, une image est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux argentins. Pendant que ses coéquipiers s’échauffaient sur la pelouse, Cavani s’est assis sur une glacière en bordure de terrain, observant la scène, impuissant, attendant son entrée. Si entrée il y a eu, ses 25 minutes n’ont pas été brillantes et ont confirmé l’écart inquiétant avec ses coéquipiers. Face au Racing, titularisé pour la première fois depuis le 14 septembre 2025, il a livré une prestation médiocre lors d’un match où Boca n’a cadré aucun tir, une situation qui ne s’était plus produite depuis mai 2022. Il a été remplacé à la 78e minute sous un déluge de sifflets de la Bombonera.

Sur Instagram le lendemain matin, il voulait montrer sa détermination. « Quand les choses ne vont pas, c’est là qu’il faut le plus continuer. Allez Boca. » Mais dans les médias argentins, tout le monde n’a pas fait preuve de la même bienveillance. Oscar Ruggeri, légende du football argentin et consultant ESPN, a été le premier à tirer à boulets rouges. « Il doit arrêter de jouer au foot. C’est un péché que cette star soit insultée de cette manière avec la carrière immense qu’elle a eue. Je ne le connais pas, nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois, mais cela me fait mal de le voir dans cet état. Il est difficile de jouer en Argentine à 40 ans de nos jours. Pour moi, il ne prend pas la décision parce qu’il veut continuer à essayer de renverser la situation et partir. » Le journaliste Mariano Closs, sur ESPN, s’est montré encore plus sévère. « Il choisit quand courir, quand aller sur le banc. Ce n’est plus du ressort de l’entraîneur. C’est du ressort de la direction. Sur le terrain, on ne le voit faire que contester les décisions des arbitres ou tenter de séparer les joueurs. En tant que footballeur, il est inutile. » Dans ce contexte, la décision de ne pas l’inclure dans la liste pour le déplacement à Salta face à Gimnasia de Chivilcoy en Copa Argentina, alors que le reste du groupe avait fait le voyage, a matérialisé le malaise encore un peu plus. La direction a beau assurer qu’il n’est pas blessé et que son absence répondait à une mise à niveau physique, les supporters, eux, ne l’ont pas épargné. « Il continue à toucher son salaire sans jamais jouer », « La pire chose qui soit arrivée à Boca ces dernières années », peut-on lire sur X (anciennement Twitter). Et l’arrivée récente d’Adam Bareiro, recruté pour occuper le poste de numéro 9, ne fait qu’ajouter à l’évidence que la direction a déjà tiré ses propres conclusions sur l’avenir du Matador.