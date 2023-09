Premier League : Liverpool écrase Aston Villa, Crystal Palace se relance

La quatrième journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec à l’affiche le déplacement d’Aston Villa, à Liverpool. Pour rester dans le sillage de Manchester City et Tottenham, vainqueurs samedi, les Reds ne devaient pas se louper à domicile, sans Konaté et Van Dijk. Mais il n’a fallu que quelques minutes aux hommes de Jurgen Klopp pour faire la différence. À la suite d’un premier corner renvoyé par la défense des Villans, Szoboszlai pouvait reprendre de volée et ouvrir le score d’une belle frappe puissante (1-0, 6e).

En nette domination, les Reds enchaînaient les attaques et à la suite d’un beau mouvement entre Alexander-Arnold et Salah, Nunez voyait sa frappe échouer sur le poteau… avant que le pauvre Cash ne trompe son propre gardien (2-0, 22e). Liverpool faisait le spectacle en première période, alors que Nunez trouvait encore la barre (35e) et Matip était proche d’alourdir le score (27e). Il fallait attendre la seconde période pour voir Liverpool s’envoler avec une belle tête de Nunez qui a été coupé par Salah (3-0, 55e).

Liverpool remonte sur le podium, belle opération de Crystal Palace

La suite de la rencontre aura été en sens unique, puisque les Villans n’auront jamais réussi à se créer du danger. Avec ce succès tranquille, Liverpool monte sur le podium et continue son bon début de saison, alors qu’Aston Villa replonge dans le milieu de tableau, avec deux succès en quatre rencontres. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Crystal Palace recevait Wolverhampton, deux équipes en manque de points en ce début de saison.

Après une première période soporifique, la formation appartenant à John Textor a ouvert le score grâce à Edouard (1-0, 56e). Mais l’avantage des Eagles n’a pas duré puisque Hwang égalisait quelques minutes plus tard (1-1, 65e). Mais alors qu’on se dirigeait vers un score de parité,

Eze, bien servi par Mateta, a donné l’avantage à Palace (2-1 78e). Avant qu’Edouard ne s’offre un doublé, sur une nouvelle passe décisive de Mateta (3-2, 84e). Avec ce succès, Palace remonte à la 7e place. Mauvaise opération en revanche pour les Wolves, 15e avant la trêve internationale.