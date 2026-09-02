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Le Real Madrid va sévir avec Raul Asencio

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Raul @Maxppp

Décidemment, Raul Asencio est déterminé à faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Déjà impliqué dans une histoire de diffusion d’images pornographiques impliquant une mineure par le passé, le défenseur du Real Madrid a été arrêté, à la mi-août, pour conduite en état d’ivresse aux Iles Canaries. Son taux d’alcoolémie a été évalué à 0.90mg/l, pour une limite fixée à 0.25mg/l, soit près de quatre fois supérieur au taux autorisé.

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Une affaire qui fait parler en Espagne, forcément. Et selon la Cadena COPE, le Real Madrid va ouvrir une procédure disciplinaire contre le défenseur central de 23 ans, qui débouchera vraisemblablement sur une sanction. Autant dire qu’entre ça et la concurrence à son poste, Asencio n’est pas près de refouler la pelouse…

Pub. le - MAJ le
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