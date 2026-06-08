Mercato : le Real Madrid a fait son choix pour Aurélien Tchouameni

Se Queda. Hier soir, Florentino Pérez a été réélu à la tête du Real Madrid jusqu’en 2030. L’homme d’affaires espagnol a devancé Enrique Riquelme. Après ce succès dans les urnes, le boss de la Casa Blanca a officialisé le retour de José Mourinho sur le banc merengue. Le Special One va recevoir plusieurs cadeaux de bienvenue puisque Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté vont arriver. Demain, Pérez va également envoyer une proposition de 150 M€ pour un renfort surprise. Certains médias citent les noms de Michael Olise (Bayern Munich) ainsi que ceux des Parisiens Vitinha et João Neves.

La suite après cette publicité

Tout le monde sera fixé demain. Dans le même temps, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu travaillent aussi sur l’effectif déjà en place. Selon plusieurs médias ibériques, ils ont déjà bouclé la prolongation de contrat d’Antonio Rüdiger. Pour le reste, Mourinho va devoir trancher, bien que certains éléments soient déjà poussés dehors à l’image de Dani Ceballos qui se rapproche de l’Ajax. Enfin, il y a le cas Aurélien Tchouameni (26 ans). Titulaire aussi bien avec Xabi Alonso qu’avec Álvaro Arbeloa, le Français a participé à 49 rencontres toutes compétitions confondues (46 titularisations).

La suite après cette publicité

Mourinho compte sur Tchouameni

Il a également marqué 2 buts et donné 2 assists. Mais en fin de saison, c’est surtout sa double altercation avec Fede Valverde qui a fait parler. L’Uruguayen aurait cherché le milieu tricolore et le ton serait monté entre eux. Certains ont même évoqué des échanges de coups. Les deux joueurs, eux, ont démenti, même si Valverde a fini en sang à l’hôpital avec plusieurs points de suture et que le club leur a infligé des amendes. Dans la foulée, Manchester United s’est positionné pour recruter le milieu tricolore. Malgré l’arrivée d’Ederson, Michael Carrick veut un deuxième milieu de terrain et il rêve du Frenchy.

En fin de semaine, le Liverpool Echo a évoqué un intérêt de Liverpool, qui veut renforcer ce secteur de jeu pour gâter Andoni Iraola. Mais les Red Devils comme les Reds devront regarder ailleurs. Tout juste nommé entraîneur, José Mourinho a tranché au sujet de l’ancien joueur de Bordeaux et de l’AS Monaco. Selon The Sun, le Special One a fait savoir à Florentino Pérez que la porte est totalement fermée pour Tchouameni. Il compte sur lui l’an prochain, alors que son contrat au sein de la Casa Blanca prendra fin en juin 2028. Manchester United et Liverpool, ou d’autres courtisans, sont fixés. Mourinho ne compte pas lâcher Tchouameni. Le Real Madrid non plus.