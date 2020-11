Istanbul BB - MU : Paul Pogba remplaçant

Alors que le Paris Saint-Germain va défier le RB Leipzig ce mercredi soir (21h) dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de Ligue des Champions, l'Istanbul BB et Manchester United vont eux s'affronter à 18h55 pour l'autre match du groupe H. Leaders avec deux victoires en autant de matches, les Red Devils vont tenter de poursuivre leur sans-faute alors que la formation turque voudra décrocher ses premiers points.

Pour cette partie, Ole Gunnar Solskjær a en tout cas décidé de ne pas débuter avec Paul Pogba. Le milieu de terrain français, qui a concédé un penalty dimanche en Premier League face à Arsenal (défaite 0-1), va commencer cette rencontre dans la peau d'un remplaçant. En face, Okan Buruk aligne un 4-3-3 avec son numéro 7 et capitaine Edin Višća en attaque.

La composition de l'Istanbul BB : Günok - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Aleksic, Özcan, Kahveci - Visca, Ba, Türüc

Le XI de Manchester United : Henderson - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw - Van de Beek, Matic - Mata, B. Fernandes, Rashford - Martial

