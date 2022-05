OL - Caen : les compositions de la finale de Coupe Gambardella

Ce samedi, les deux finalistes de la Coupe Gambardella, à savoir l'Olympique Lyonnais et le Stade Malherbe de Caen s'affrontent au Stade de France. Les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Mathieu Patouillet dans les cages derrière Hugo Vogel, Jérémy Mounesse, Mamadou Sarr et Gwendal Degorce. Antonin Marsin et Islamdine Halifa composent le double pivot. Seul en pointe, Yannis Lagha est soutenu par Breyton Fougeu, Al Amin Aid et Mohamed El Arouch.

La suite après cette publicité

De son côté, le Stade Malherbe de Caen s'articule en 3-4-3 avec Maël Obé comme dernier rempart. Devant lui, Brahim Traoré, Robin Verhaeghe et Antoine Lepeltier constituent la charnière. Les rôles de pistons reviennent à Heliohdino Tavares et Diabé Bolumbu tandis que Noé Lebreton et Gabin Tomé constituent le double pivot. En pointe, Norman Bassette est soutenu par Mohamed Hafid et Tidiam Gomis.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Patouillet - Vogel, Mounesse, Sarr, Degorce - Marsin, Halifa - Fougeu, Aïd, El Arouch - Lagha

Remplaçants : Yanis Cheikh, Pape Führer, Eddine Charid, Ryad Talbi, José Joao Bengui

Caen : Obé – Traoré, Verhaeghe, Lepeltier – Tavares, Lebreton, Tomé, Bolumbu – Hafid, Gomis – Bassette

Remplaçants : Sacha Fimmi, Raphaël Herlem, Serviliano DaSilva, Tristan Pickeu, Abdoulaye Niakaté