Zlatan Ibrahimovic prêt à faire des concessions pour prolonger à l'AC Milan

Zlatan Ibrahimovic semble inépuisable. Malgré quelques blessures, le Suédois de 40 ans a tout de même disputé 18 matchs de championnat, pour 8 buts et 2 passes décisives, tandis que son leadership n'est plus à démontrer. Cependant, le géant suédois arrive en fin de contrat en juin et Milan, qui mise de plus en plus sur la jeunesse, hésite à lui proposer une prolongation.

Selon la Gazzetta dello Sport, l'ancien attaquant du PSG serait en tout cas prêt à baisser son salaire à deux millions d'euros. Il recevrait également des bonus liés au nombre de matchs joué. Ensuite, il pourrait se reconvertir en tant que dirigeant du club.