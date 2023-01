Liga : l’Atlético de Madrid se contente du minimum à Osasuna

La 19ème journée de Liga se poursuivait ce dimanche avec un déplacement périlleux pour l’Atlético de Madrid au stade El Sadar de Pampelune pour y affronter Osasuna. Les joueurs de Diego Simeone ont bataillé jusqu’au coup de sifflet final pour renverser les locaux du jour. Les deux écuries espagnoles ont bien failli se quitter bons amis sur un score vierge, avant que Saúl Ñíguez ne libère le peuple madrilène (0-1). En première période, les Colchoneros ont cruellement manqué d’efficacité et de réalisme devant le but, malgré les six tentatives et une nette domination contre les Gorritxoak qui n’avaient tiré qu’une seule fois sur les 45 premières minutes.

Le second acte a été marqué par un rythme plutôt intense des deux équipes. Et Osasuna a d’ailleurs fait preuve d’une plus nette production offensive mais c’est bien l’Atlético qui repart avec la victoire avec le but de Ñíguez sur un service de Rodrigo de Paul (74e). Pampelune a bien poussé dans les derniers instants de la rencontre pour égaliser mais sans succès. Au classement, l’Atlético de Madrid prend trois points et conforte sa 4ème place. Osasuna reste à la 7ème position malgré la défaite Le weekend prochain, les Colchoneros accueilleront leurs voisins madrilènes de Getafe, tandis que les Gorritxoak se déplaceront en Catalogne pour défier l’Espanyol au cours de la 20ème journée du championnat espagnol.

